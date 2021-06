Aldi Vastgoed kocht pand Aldi Zeeland voor 1,9 miljoen euro om vestiging Reek van de grond te krijgen

Voor hoeveel de koop gedaan is, is wel duidelijk: 1,9 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster. Pandeigenaar Johan Schipper van Slagschip Beheer bevestigt de gang van zaken. ,,Ik heb al lang geleden tegen Aldi Vastgoed gezegd: als je wilt dat ik mijn bezwaar intrek, zul je me moeten uitkopen. Dat hebben ze uiteindelijk gedaan", zegt hij. Dus trok hij zijn bezwaar tegen de komst van de Aldi in Reek in. ,,Ik heb daar geen enkel belang meer bij.”