Alex' favorieten moeten troost geven tijdens benefietconcert in Lith

Jeugdvrienden waren het. Alex Thissen, Jos van Oorschot , Joop de Bijl en Hans Maas. ,,We kenden elkaar vanaf de wieg. Later rookten we pijp en gingen op 'guerilla': met lange jassen, kisten aan en hoeden op struinden we door de uiterwaarden. We beklommen de kerk. Mannen met baarden waren we", vertelt Jos van Oorschot.



Drie jaar geleden overleed Alex Thissen aan kanker. Zijn vrienden halen nog graag herinneringen aan hem op. ,,Hij was kind uit een gezin van twaalf", zegt Hans, ,,Alex hielp anderen zonder iets terug te verwachten." De vier kregen gitaarles van Noud Bongers en spraken vaak af bij Alex thuis om muziek te maken. Hij was de verbindende factor. Bij elk feest kwam het 'jankhout', zoals Alex zijn gitaar noemde, tevoorschijn.



,,Muziek maken tot het licht werd, we waren jong." In het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw zaten ze samen in het jongerenkoor. ,,Dan kwam Alex te laat met een verfkwast en de handen vol verf naar het koor", vertelt Hans Maas.