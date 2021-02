Alex Roeka zoekt in documentaire confrontatie met verleden in Ravenstein

Alex Roeka trotseert het rottige lot

8 januari Alex Roeka is niet zo bekend als Boudewijn de Groot of Maarten van Roozendaal, maar hij behoort steeds nadrukkelijker tot de top van zangers van Nederlandstalige luisterliedjes. De notariszoon uit Ravenstein kan er zelf verbaasd over zijn, want hij ontdekte de liefde voor het lied pas laat; hij was eerst psycholoog, later werker op een sleepboot.