Alle bijeenkomsten over windpark Lithse polder tot nader order uitgesteld

Coronapa­tiën­ten verhuizen naar ander ziekenhuis om druk op IC te verlichten: ‘Maar de situatie is nog onder controle’

15 maart UDEN/DEN BOSCH - Om het aantal vrije bedden op de intensive cares in Brabantse ziekenhuizen zo groot mogelijk te houden, worden coronapatiënten verdeeld. Zo heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis drie patiënten van het drukke ziekenhuis Bernhoven in Uden overgenomen. Maar de situatie is nog onder controle, al verandert het per uur.