Alle scholen in de regio gaan maandag open, mét maatregelen en wat zorgen om de veiligheid

Stille Getuigen Zieke kinderen toch naar school sturen: maand celstraf voor gezins­hoofd én de juf

2 februari OSS - Met het Corona-vaccinatieprogramma is het voorlopig nog modderen. Vreemd, en waarschijnlijk ook onnodig in een land waar jaarlijks zonder problemen 3 miljoen mensen een griepprik krijgen. De pover opgestarte vaccinatiecampagne tegen Covid-19 heeft natuurlijk wel meer om het lijf, maar dankzij welhaast ambtelijk gepietlut over categorieën, uitvoering en prioriteiten en de onfortuinlijke inkoop van vaccins, komt ons land als laatste en als traagste uit de startblokken.