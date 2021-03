Alleen op Het Hooghuis in Heesch stijgt het aantal nieuwe leerlingen, op andere locaties is er een krimp

Huub van der Heijden (71) gaat na een halve eeuw nog steeds fluitend naar het werk: ‘Bankhangen kan altijd nog’

17 maart HEESWIJK-DINTHER - Je hebt ‘m bereikt, of je droomt ervan: de pensioenleeftijd. Geen wekker meer, extra lang werken in de tuin of genieten van lange reizen, de meesten van ons kunnen niet wachten hun dagen in alle vrijheid in te vullen. Toch kiest Huub van der Heijden (71) ervoor zijn werkgever, ook na 50 jaar, nog steeds niet te verlaten. Wat is zijn geheim voor werkgeluk?