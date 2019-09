Alleen Staatsbosbeheer zegt te balen van afhaken Oss

The Duke golft desnoods om de hazelwor­men heen

7:00 NISTELRODE - De kleine hazelworm bedreigt de aanpassingsplannen van golfbaan The Duke in Nistelrode. Onderzocht wordt nu of het beestje op het terrein is. Als dat zo is, dan moet de prestigieuze golfbaan er rekening mee gaan houden.