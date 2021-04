Allen tegen Allen, film van Osse docu-maker met rol voor Nulandse priester, op tv te zien

In de documentaire, die voor de uitzending op tv overigens een beetje ingekort is, is een rol weggelegd voor de Nulandse priester Wouter Lutkie. Hij had een grote fascinatie voor het fascisme. Zo schreef hij bijvoorbeeld boeken over Mussolini. Het huis van Lutkie, Soli Deo, bleek een ruïne te zijn, zo ontdekte filmmaker Bouwman, maar nog wel te bestaan, op de rand van het terrein van Jozefoord. In Nederland is de NSB de bekendste fascistische groepering, maar er waren er veel meer, ook in Brabant.