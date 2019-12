Allerlaatste vuurwerkshow moet knallen, maar Reek baalt als een stekker

Het had zo mooi kunnen zijn, een traditie van vele járen, dat dorpsvuurwerk in het 1700 zielen tellende Reek. Handig gekopieerd van Pieterburen tot Cadzand, maar in die uithoeken is het nooit geland. Provincie, omgevingsdienst en inspectie smoorden een mooi, opbloeiend dorpsinitiatief.



Ere wie ere toekomt, Reekenaar Maurits Raijmakers is de bedenker. ,,Ik had dit idee al al lang in mijn kop. Als iedereen in Reek nou een paar euro lapt, kunnen we een mooi, groot vuurwerk kopen. Dan komen we voor het afsteken gezellig allemaal samen. Een leuke manier om het hele dorp bij elkaar te krijgen.”