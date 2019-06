Alles is anders met Joop erbij

Het kan niet anders of een aantal bestuurders van de gemeente Oss denkt weleens met heimwee terug aan de tijd van voor de verkiezingen in maart 2018. De tijd dat VDG en CDA ieder twee wethouders mochten leveren en het solide machtsblok vormden. Met René Peters en Frank den Brok als politieke zwaargewichten en Kees van Geffen en Johan van der Schoot als door de wol geverfde bestuurders was er geen vuiltje aan de lucht. VVD’er Gé Wagemakers was een beetje het buitenbeentje in dit gezelschap, maar daar viel ook goed mee te werken. In ieder geval hadden de heren van de gemeenteraad weinig te vrezen. De SP sputterde per definitie tegen, GroenLinks legde de vinger weleens op de zere plek en Joop van Orsouw haalde regelmatig venijnig uit. Maar de coalitie gaf in de regel geen krimp en dus ging alles zoals in de bestuurskamers was bekokstoofd.