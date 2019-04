Alles voor de likes, de shares en dat ene perfecte PSV-plaatje

Schadewijk maakt zijn eigen kruisweg

19 april OSS - De kruisweg van Jezus was vrijdag in Oss niet alleen in kerken te zien. De veertien staties sierden ook de muren van wijkcentrum Schadewijk. Veertien bewoners van de Schadewijk en mensen die bij de wijk betrokken zijn, van jong tot oud, hebben allemaal een van de staties voor hun rekening genomen.