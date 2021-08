‘Als je dit kunt bouwen, kun je alles bouwen’, zegt de aannemer van het Walkwartier

Een complex complex. Zo mag het Walkwartier best genoemd worden. In ieder geval vanuit bouwtechnisch oogpunt. Het is in feite een verzameling aan gebouwen en functies die in elkaar gevlochten worden en in al hun diversiteit toch een eenheid vormen. Igor Bassa, planvoorbereider bij bouwbedrijf Berghege, maakt er geen geheim van dat het project een mooie uitdaging is voor het bedrijf. ,,Als je dit kunt bouwen, kun je alles bouwen.”