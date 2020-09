Als je je evenement wilt laten livestreamen, bel dan Jeffrey en Ad

Noem dit in overdrachtelijke zin gerust een gearrangeerd huwelijk tussen eenvoud en gezond boerenverstand dat resulteert in een goed gevulde orderportefeuille voor de komende coronamaanden. Media-producent en regisseur Ad Mulders (56) uit Berghem en de Osse audio- en videospecialist Jeffrey van der Loo (38) verenigden het beste uit hun twee werelden en bouwden een oude bus om tot mobiele livestreamstudio.

,,En dan hebben we het dus zeker níet over een broadcastvoertuig met zo'n grote schotel op het dak. Bussen die je bijvoorbeeld ziet staan bij rampen waar snel een verslaggever live de uitzending in moet", vult Ad Mulders direct aan. ,,Nee, wij richten ons vooral op het livestreamen van allerlei bijeenkomsten: een kwestie van de kabels uitrollen, inpluggen en hoppa aan de slag."

Afzeggingen gemist

Beide ondernemers krabbelen naar eigen zeggen op 'na een periode waar veel geschrapt werd in het wereldje van audio, video, formats bedenken en programma's maken'. Jeffrey van der Loo: ,,De dinsdag voor de lockdown was ik met mijn zoontje naar zwemles en merkte na afloop dat ik tal van oproepen had gemist. Allemaal afzeggingen. In no time miste ik een halve ton aan omzet: er ging onder meer een streep door een congres voor longartsen en ook enkele grote bedrijfsfeesten werden geschrapt. Gaandeweg die week raakte mijn hele agenda leeg. In onze branche ging het uiteindelijk om tientallen miljoenen die als sneeuw voor de zon verdwenen."

,,Ik had het geluk dat ik in coronatijden nog een aantal klussen had", vult Mulders aan. ,,Veelal kant-en-klare programma's en talkshowachtige uitzendingen, onder meer voor Omroep Meierij en voor Q-Support. Net als Jeffrey was ik voor corona echter al wel langer aan het livestreamen. Congressen en zo; veelal aanvullend en vrij basaal. Met vijfhonderd mensen in de zaal en vijftig kijkers thuis. Maar dat was werk dat erbij kwam." ,,Geleidelijk is het streamen hoofdzaak geworden", stelt Mulders. ,,Met publiek dat thuis bijvoorbeeld keek en luisterde naar online-concerten. Of dat meedeed aan online-kwissen en -bingo's die de voorbije maanden volop op het internet te volgen waren. Omdat ik Jeffrey regelmatig tegenkwam hebben we ons afgevraagd: waarom niet zaken combineren? De samenwerking was snel bekokstoofd."

Werkloze bus

,,Nu had ik die bus hier, die al maandenlang werkloos stond", vertelt Van der Loo bij de Opel Movano 3500 in zijn loods. ,,We bedachten hoe handig het zou zijn om die helemaal in te richten met alle apparatuur aan boord? Niks vervoer van zware kisten dus en daarna urenlang bezig zijn om uit te pakken en te installeren."

,,Met dank aan mijn handige schoonvader creëerden we deze plek aan boord met alle vereiste streamvoorzieningen", showt Van der Loo het inwendige van de bus. ,,Inclusief eigen 4G-internet voor livestreams voor congressen, webinars, muziek- en tv-programma's. Het streamen kan naar diverse kanalen, variërend van YouTube, Facebook en eigen websites", legt de Ossenaar uit.

,, Met maximaal acht camera's leggen we het vast en we kunnen direct de gemaakte opname monteren. Desgewenst met leaders, jingles, decors en belichting. Of onze bus een gat in de markt is? Wij denken van wel. Van corona en de maatregelen daarbij zijn we voorlopig niet af."