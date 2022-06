Als je je protserige pronkstoet pal langs het Belastingkantoor laat rijden, is je innerlijke navigatie een beetje stuk

Stille Getuigen ‘Reek is niet Schaijkge­zind’, vond pastoor Smits, maar na 20 jaar burenruzie werd samenvoe­ging in een pennen­streek bezegeld

SCHAIJK/REEK - Steeds meer mensen worden honderd jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er inmiddels meer dan tweeduizend honderdplussers in Nederland. Eén van hen is Sjaak van Tilburg uit Reek die op Hemelvaart deze mijlpaal bereikte. Dat kwam natuurlijk in de krant en het werd groots gevierd. Sjaak woont in Reek maar kwam oorspronkelijk uit Schaijk. Tegenwoordig geen punt, maar ooit was dat wel anders.

30 mei