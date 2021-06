K26 en Ussense wijkbewo­ners slaan handen ineen: kunst gluren bij de buren

27 mei OSS - Wandelen en bij huizen naar binnen gluren. In de Osse wijk Ussen mag het deze week voor één keer, want er is genoeg moderne kunst in tuinen en achter ramen te ontdekken. De kunstenaars, allen aangesloten bij K26, willen wandelaars de gelegenheid geven om in de buitenlucht van kunst te genieten en inspiratie op te doen. Daarbij krijgen ze hulp van de Ussense bewoners.