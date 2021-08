‘Als kermis zijn we niet veel anders dan een winkelstraat’

Straatnaam verdiend! Voormalig pastoor Leendert Spijkers liet zijn geliefde Geffen nooit los

17 augustus GEFFEN - Wie anders dan pastoor Leendert Spijkers (Culemborg, 1945) verdient er met stip in Geffen een straatnaam? Hij was nota bene in 1994 de eerste Geffenaar van het jaar. Dit jaar nog werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Spijkers vertrok al 22 jaar geleden geleden uit Geffen, maar onderhoudt nog steeds veel contacten in het dorp. Hij kent iedereen bij voornaam. Hij is op dit moment pastoor-deken in Bladel-Oirschot.