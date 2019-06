Als leraar op Maaslandcollege in Oss was Marcel Bouwman best wel streng

Een ronkende stem, die kan bulderen, maar ook enthousiast kan vertellen. Over Karel ende Elegast, en 'Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hic anda thu' (voor wie niet bij Marcel Bouwman in de klas heeft gezeten, dat is één van de oudste Nederlandse zinnetjes. Het betekent 'Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve ik en jij'.). En oh die wenkbrauwen, indrukwekkend zwart. Ze zijn nog steeds indrukwekkend, zij het met hier en daar een vleugje grijs.

In zijn kamer boven de hal met zwarte en witte blokken, met zachte jazz op de achtergrond, planten, schommelende jaloezieën in het open raam, denkt hij terug aan de afgelopen 43 jaar.

Gesloten bolwerk

Bouwman zag het gesloten bolwerk dat de school was, veranderen. ,,We leiden burgers op die deel moeten nemen aan de maatschappij. Een school moet meer zijn dan een plek waar kinderen naar binnen gehaald en doorheen gejast worden.'' Tegelijkertijd ziet hij ook de nadelen van alle extra eisen die aan het curriculum worden gesteld. ,,Het kennisniveau wordt minder. Weet je dat er eindexamenleerlingen vwo zijn die niet weten wanneer de Tweede Wereldoorlog was? Maar ook de woordenkennis gaat achteruit, de leesvaardigheid. De rol van de ouders is ook veranderd.”

,,Als ik boos word op een leerling, heb ik 's avonds een boze ouder aan de telefoon. 'Mijn kind doet dat niet', krijg ik dan te horen. Nou ...,'' zegt Bouwman met een spottend lachje. ,,Uw kind doet dat wél, geloof mij maar.''

Streng

Want streng was hij wel, dat geeft hij zelf ook grif toe. ,,Eerst moeten leerlingen allemaal in het stramien. En als de klas dat toelaat, dan laat je de teugels later wat vieren. Ook zoiets: vroeger gaf ik sommige klassen elke week wel een overhoring, dat was de enige manier om ze aan het werk te krijgen en houden. Nu mag dat niet meer, nog maar eens in de vier weken."

Voor wie denkt dat Marcel Bouwman geen dag te vroeg met pensioen gaat, dat is niet waar. Er zijn veel hoogtepunten, waar hij met liefde aan terugdenkt. ,,Met stip bovenaan natuurlijk dat ik hier mijn vrouw (een ex-leerlinge van hem, red.) heb leren kennen. Maar ook de toneelvoorstellingen die we gemaakt hebben. Kijk een naamwoordelijk gezegde uitleggen is niet zo interessant, maar de leerlingen kennis laten maken met poëzie wél. We hebben schrijvers uitgenodigd, Murat Isik, Arthur Japin, Joost Zwagerman. Prachtig om te zien hoe de leerlingen dan begeesterd raken."

Meisje uit Afghanistan

Of dat meisje uit Afghanistan dat op haar twaalfde naar Nederland kwam, hier de mavo deed en slaagde. Toen havo deed en slaagde. Toen vwo wilde, maar zakte, en het ondanks alles nog een jaar probeerde. Ze slaagde. ,,En nu is ze cardioloog.''