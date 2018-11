Alsnog werkstraf voor diefstallen in Geffen en Den Bosch

GEFFEN/DEN BOSCH - Een 22-jarige Bosschenaar, die is veroordeeld voor diefstallen in de nachtelijke uren in Geffen en Den Bosch en voor een poging tot diefstal in Geffen in juli 2016, moet alsnog een werkstraf van 120 uur uitvoeren.

De verdachte was eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Politierechter A. de Kryger zette deze week in Den Bosch één van die maanden om in de werkstraf en verlengde de proeftijd van de rest van de straf.

De verdachte is verslaafd aan drank en drugs en stond sinds zijn veroordeling onder toezicht van de reclassering. ,,Ik heb in de verslavingskliniek van Novadic Kentron gezeten”, zei de verdachte tegen de rechter. ,,Dat ging heel goed. Daarna kwam ik weer op vrije voeten en dan is het heel lastig om met bepaalde zaken om te gaan.’’ De man had verschillende keren een forse 'terugval'. Hij stelde zelf dat het nu een stuk beter ging. De Bosschenaar had voor het eerst een gewone baan en een woonruimte. De man had bovendien de relatie met zijn eveneens verslaafde vriendin verbroken.

De reclassering geloofde niet dat de man nu echt een ander pad was ingeslagen. ,,Hij houdt zich gewoon niet aan de voorwaarden", aldus een medewerkster. De man werkte vaak niet mee aan urinecontroles en kwam regelmatig niet opdagen bij afspraken. ,,We hebben laagdrempelig ingezet. We hebben strak ingezet. Het heeft allemaal niet gebaat. Hij belooft heel vaak beterschap. Maar wij geloven het niet meer."