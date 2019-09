Alternativiteit troef bij eerste Kilojoule Fest in Oss

Nederland festivalland. Recente tellingen hebben uitgewezen dat er in ons land jaarlijks ruim 1100 worden georganiseerd. Wat heeft het spiksplinternieuwe Kilojoule Fest daar nog aan toe te voegen ? ,,Je kunt ons evenement niet vergelijken met andere festivals. Kilojoule wil iets alternatiefs bieden voor alle standaardfeestjes die er in de regio zijn. Wij hoeven niet relevant te zijn want de concurrentie verliezen we altijd. Maar onze vriendengroep zul je niet tegenkomen tijdens muziekfestivals in de Rusheuvel, maar wel op Come Out And Play, dat zit meer in onze richting”, aldus mede-organisator Chris Groos.

De kiem voor het Kilojoule Fest werd gelegd op de skatebaan bij basisschool De Bussel waar een grote vriendengroep elkaar meerdere keren per week trof om te skaten en ideeën uit te wisselen. ,,Skaters hebben een brede interesse: natuurlijk muziek, maar ook film, kunst en kleding hebben onze belangstelling. Daaruit is later het kledingmerk Kilojoule Clothing ontstaan, maar eigenlijk moet je Kilojoule zien als een netwerk van artiesten, fotografen, dj’s, organisatoren van feesten en exposities. Dat laatste is een van de doelstellingen voor de komende jaren.”

Speciekuip

Zaterdagmiddag staat rond half vier de Osse punkgroep Speciekuip op het podium. In twintig minuten worden er zes nummers doorheen geragd, liedjes die met uitzondering van het laatste liedje uit de eigen koker afkomstig zijn. Zanger Tommy Wijkmans is verantwoordelijk voor de teksten die uit het leven zijn gegrepen: ,,Het zijn best simplistische teksten over irritaties en boosheid, maar ook actuele zaken zoals het nummer over de in Oss actieve pyromaan die auto’s in de fik steekt. Ik hou wel van een fikkie, maar ik ben niet de pyromaan. Die gebeurtenissen zijn wel een inspiratiebron.” Opmerkelijk: het optreden op Kilojoule Fest was pas het eerste optreden van Speciekuip voor publiek. ,,Het smaakt naar meer wat inhoudt dat er ook meer nummers geschreven moeten worden, want we willen absoluut geen coverband worden.”