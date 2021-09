Ambitieuze nieuwbouwplannen in Oss op papier klaar, theater De Lievekamp schuift op naar gemeentehuis

Huis te koop Jeroen kan in Ravenstein geen huis vinden, maar maakt van nood een deugd en zet CPO-pro­ject op

2 september HUISSELING/RAVENSTEIN - Drie huizen, waarvan twee onder voorbehoud verkocht en een veel te duur. In Ravenstein is zeker voor starters volstrekt géén huis te vinden. En dat is wel wat Jeroen den Brok wil. Reden waarom hij samen met leeftijdsgenoten dan zelf maar een project heeft opgezet om woningen te realiseren.