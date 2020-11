Ambulancebroeder stopt zijn baan na aanval door Lithse jongen (19)

Wetsvoor­stel naar de Tweede Kamer, gemeente Maashorst weer stapje dichterbij

5 november UDEN/LANDERD - De gemeente Maashorst is formeel weer een stapje dichterbij. Na de zegen van de ministerraad in september dit jaar, heeft ook de Raad van State een positief advies afgegeven over het wetsvoorstel. Nu moeten alleen de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen met de voorgenomen fusie van gemeente Uden en Landerd.