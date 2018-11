Amerikaans avontuur voor Berghems tennistalent: ‘het is perfect geregeld’

UPDATE Automobi­list (73) die hardloper gewond achterliet na aanrijding in Herpen is gehoord door politie

17:04 HERPEN - De automobilist die een hardloper gewond achterliet na een incident in Herpen is gevonden. Het blijkt een 73-jarige man uit Berghem te zijn. Hij is door de politie gehoord over zijn aandeel in het ongeluk, maar is niet aangehouden. Hij wordt wel verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval.