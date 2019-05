Anderhalf uur vertraging op A50 tussen Oss en Veghel door ongeluk

video + update Auto in brand na ernstig ongeluk op rotonde in Oss, omstanders halen man uit Rosmalen op tijd uit voertuig

26 mei OSS/ROSMALEN - Een auto is zondag in alle vroegte volledig uitgebrand na een ernstig ongeluk op de Ruwaardsingel in Oss. Een 33-jarige man uit Rosmalen reed iets na vijf uur in de ochtend ter hoogte van de Vivaldistraat rechtdoor, vloog een rotonde op en kwam daar tot stilstand tegen een boom.