Anderhalve maand broeden en een week schrijven voor kerstvoorstelling ‘Het staat in de sterren’

Dat oogt toch als een godsonmogelijke schrijfklus: dat je zo'n rozewolkverhaal rondom Jozef, Maria en hun kindeke Jezus moet combineren met de in-your-face-vertelling van de hoogbegaafde en ongeneeslijke zieke Hazel. Dat je als amateurauteur je tanden mag zetten in een literaire vermenging van het Nieuwe Testament met een veelgelezen jongerenroman. En dat je dan ook nog te horen krijgt dat je 'deze liedjes' erin moet verwerken.



Het is een muzikaal parelsnoer van bekende en minder bekende (kerst)liedjes, afgewisseld met Renés tekstflarden. Met name de jeugdleden lezen die voor. ,,Anders dan voorheen in onder meer de Grote Kerk in Oss is er nu geen verteller die de scènes aan elkaar praat'', zegt de Udenaar. ,,Het is dit keer dus ook geen lopend verhaal. En omdat de allerjongsten er nu voor het eerst niet bij zijn, is dit een wat volwassener voorstelling.''