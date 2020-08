André Pigmans viert gouden jubileum bij Osse drukkerij

Eigenlijk had hij deze maandag best een dagje vrij willen nemen om zijn 50-jarig werkjubileum bij WestRock in Oss, voorheen Drukkerij Van Os, te vieren. Maar daar was volgens directeur Willem Langenhuyzen écht geen mogelijkheid toe, in deze tijd van corona én midden in de vakantie. En zo ging André Pigmans deze maandag gewoon naar de drukkerij, zoals hij de afgelopen 50 jaar gedaan heeft. Daar werd hij verrast door collega's met bloemen en gebak. En met koffie. De verrassing was voor de jubilaris compleet toen oud-directeur Pim van Os hem kwam feliciteren. ,,Dat betekent heel veel voor mij, ik heb lang met hem samengewerkt.”

André Pigmans (65) begon als 15-jarige jongen als boekdrukker bij Drukkerij van Os in Oss, na een opleiding in Nijmegen. Hij had het bij Van Os zo goed naar zijn zin, dat hij al die tijd is gebleven. De technieken veranderden, hij werd offsetdrukker voor allerlei soorten drukwerk, later alleen nog maar voor bijsluiters voor medicijnen. ,,Dat is een heel ander soort papier, veel dunner. Werkten we aanvankelijk met papier van 80 gram of soms wel 120 gram, de bijsluiters worden nu op 40 of 50 grams papier gedrukt”, vertelt de Ossenaar. ,,En in alle talen, van Nederlands tot Arabisch.”

Pigmans maakte deze specialisatie van het bedrijf aan den lijve mee: hij mocht de eerste bijsluiters die het bedrijf maakte drukken. Veel grote farmaceutische bedrijven wereldwijd laten hun bijsluiters in Oss drukken. Pigmans maakte meerdere overnames mee; het huidige bedrijf maakt nu onderdeel uit van het beursgenoteerde WestRock, en heeft in Oss ook naast de drukkerij aan Industriepark Oost ook een vestiging aan het Ketelmeer.

Pigmans is nu 65 en stopt volgend jaar met werken. ,,Daar heb ik ook wel zin in. Ik heb zes kleinkinderen, de zevende is op komst. Daar heb ik dan meer tijd voor.”