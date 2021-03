Angst onnodig: AVI niet welkom op Heesch West

Moritz Böhmer keert terug in gemeente­raad van Landerd, Progres­sief Landerd teleurge­steld

11 maart LANDERD - Oud-wethouder Moritz Böhmer keert terug in de Landerdse gemeenteraad. Hij vult de vacature in die ontstond door het plotselinge vertrek van Gerhard Benneker van Progressief Landerd. Böhmer heeft deze donderdag de benodigde formulieren ingediend bij de gemeente. Hij wordt in de raad van april officieel geïnstalleerd.