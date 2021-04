Anne-Marie van Orsouw uit Heesch, zelf ongeneeslijk ziek, maakt drie ritten voor de WensAmbulance mogelijk

Een rit kost zo'n 350 euro aan brandstof en afschrijving. De uitvoering ligt geheel bij vrijwilligers en kost dus geen geld. De stichting is geheel afhankelijk van donaties.

Het bedrag is de opbrengst van het boekje ‘Ik vecht niet tegen kanker, maar vóór mijn horizon’ waarin Uitgeverij Zezz belangeloos de blogs van Van Orsouw heeft gebundeld. Tot nu toe zijn zo'n tweehonderd exemplaren verkocht. De verkoop gaat door en het bedrag voor de WensAmbulance kan dus nog oplopen, zei Sandra Rijnen van de uitgeverij vandaag bij de overhandiging van de cheque. De WensAmbulance kwam daarvoor voorrijden bij Anne-Marie thuis in Heesch.

Blogs over ziekteproces

Anne-Marie van Orsouw schrijft sinds 2018 op de website metzorgleven.nl over haar eigen ziekteproces, in de hoop daar anderen mee te helpen. Inmiddels negen jaar geleden kreeg ze de diagnose ongeneeslijke kanker, maar ze is er nog steeds. ,,Ik doe het goed op de pillen die ik nu heb’’, zegt ze. ,,Uit de reacties die ik krijg, blijkt dat veel mensen er iets aan hebben.’’

Zo hoorde ze van iemand die werkzaam is op een oncologieafdeling in Rotterdam dat zij de stukjes heel herkenbaar vindt en het boekje daarom gaat gebruiken in de opleiding voor verpleegkundigen. Iemand anders vertelde dat het boekje in haar werk van pas komt bij het laten re-integreren van mensen na kanker. Voor Anne-Marie van Orsouw was het uitkomen van het boekje een hoogtepunt in de afgelopen jaren. Ze gaat door met schrijven. ,,Kennelijk doet het lezen iets anders dan wanneer je het er met mensen over hebt.’’ Volgens Sandra Rijnen komt dat ook doordat Van Orsouw zo open schrijft. ,,Dat kan niet iedereen.’’

Een tastbaar moment

,,Het meest logisch was natuurlijk te kiezen voor doneren aan KWF’’, zei Van Orsouw bij de overhandiging van de cheque. ,,Maar ik houd erg van iets in het vooruitzicht hebben. Jullie geven mensen een moment, iets wat later niet meer kan. Heel tastbaar. Daar ben ik heel dankbaar voor.’’

Nicole Jorna van de WensAmbulance zei op haar beurt heel blij te zijn met de cheque én met de bundel. ,,Mooi om dat persoonlijk tegen jou te kunnen zeggen. Ik werk met terminaal zieke patiënten en was laatst bij een mevrouw die ik jouw boekje heel erg had gegund. Het is heel indrukwekkend wat je schrijft, het doet er écht toe. Bijvoorbeeld dat je heel eenzaam kunt zijn terwijl je toch in gezelschap van je dierbaren aan de koffie zit. Dit wordt meestal niet verteld.’’

Altijd ja tegen een wens

Volgens haar zit de WensAmbulance na een dip vanwege corona nu weer op 70 procent van het normale aantal aanvragen. ,,We doen het nu wel anders. Normaal mochten er twee familieleden mee en zat de verpleegkundige achterin bij de patiënt. Nu mag er geen familie mee in de ambulance en zit de verpleegkundige zoveel mogelijk voorin bij de chauffeur. We hebben de afgelopen tijd vooral veel ritten gehad van mensen die zelf heel ziek waren en nog naar een afscheidsbijeenkomst van een dierbare wilden. Nu gaan we ook wel weer naar zee. Of we brengen iemand naar een vakantiehuisje voor een paar dagen en halen die persoon ook weer op. Als mensen aan de voorwaarden voldoen, zeggen we altijd 'ja’ tegen een wens.’’

