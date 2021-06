Anneloes leidde overprikkeld leven, maar gooide leven over andere boeg en vond rust als schaapsherder

Ook Nulandse jeugd kan nu lol maken op de pop-up speelplek

7 juni Na het succes van de pop-up speelplekken in Den Bosch staat deze sinds zaterdag in het dorp Nuland. In de Kloosterstraat naast jeugdgebouw D’n Hazenkamp kunnen kinderen er tot en met 2 juli terecht. Het is onderdeel van een proef van een jaar waarbij de speelplek op vier verschillende plekken in de gemeente is geplaatst.