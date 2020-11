Anoniem of overdag op pad, Bernheze heeft wél twee nachtburgemeesters

Bernheze maakt pas op plaats met De Pas

30 oktober HEESCH - Bernheze investeert voorlopig geen geld in de nieuwe huiskamer van Heesch. Eerst moet de exploitatie van De Pas op orde zijn, moet het bestuur laten zien dat het bereid is stappen te zetten in het snijden in personeelskosten en het schrappen van de theaterfunctie.