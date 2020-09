Aorta van Ussen wordt stukje bij beetje vernieuwd

Man (24) uit Vorsten­bosch heeft vuurwapens en drugs in woning liggen, aangehou­den na zoekactie in woonwijk

27 september VORSTENBOSCH - Een 24-jarige man is zaterdag rond 18.45 uur aangehouden in Vorstenbosch nadat hij overlast had veroorzaakt. De politie trof voorafgaand aan de aanhouding vuurwapens en drugs aan in zijn woning.