Appcontact met 13-jarig meisje kan man uit Bernheze flinke werkstraf opleveren

De man, van toen 43 jaar oud, en het minderjarige meisje stonden vaak samen langs de lijn en hun contact werd steeds intenser. Het viel de vader van het meisje al op dat ze niet bij elkaar waren weg te slaan. Tijdens een etentje in Volendam begin 2019 zag hij dat de man aan haar zat. Pas veel later, in juni van dat jaar, kwam het hele verhaal naar buiten. Het meisje vertelde toen dat de man haar had betast terwijl ze tussen het publiek stonden bij een voetbaltoernooi in Lunteren. Hetzelfde gebeurde in de trein naar Londen, op weg naar een toernooi van Jong Vitesse.