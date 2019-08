Appeltern wil geen brug, wel een band

'Omdat we u niet thuis troffen hebben wij uw pakket naar het dichtstbijzijnde afhaalpunt gebracht.' Ook in Appeltern stuiten bezorgers weleens op een dichte deur. Alleen jammer dat het pakket vervolgens moet worden afgehaald bij tankstation Texaco in Megen. ,,Dat betekent twee euro voor de pont heen en twee euro terug. Een kennis van mij moest zelfs nog een keer terug, omdat het pakket er nog niet was. Die was dus het dubbele bedrag kwijt." Mark Mulders geeft maar een klein voorbeeld van wat het betekent als twee buurplaatsen van elkaar gescheiden zijn door een rivier.

,,De Maas staat een intensief sociaal contact met de overkant in de weg'', stelt Ineke Hijmans, oud-Megense en net als Mulders actief lid van het dorpsplatform Appeltern. ,,Zo zonde. We hebben elkaar echt wel wat te bieden. Maar de Maas blijft een barrière, een harde grens. Je komt er alleen met het veer en dat is gewoon hartstikke duur."

Aanwinst

Hijmans en Mulders doen hun verhaal op 't Appelveldje, een uitdagende speeltuin met klimparcours en interactief pannaveldje. ,,Hier zijn we hartstikke trots op. Echt een aanwinst voor ons dorp. We hebben het met z'n allen tot stand gebracht. Het is toevallig ook het enige voorbeeld dat ik kan geven waarbij we overleg hebben gehad met iemand uit Megen. Jessica Nab was aan de overkant met iets vergelijkbaars bezig, ontdekte ik toevallig op Facebook. We hebben ervaringen en tips uitgewisseld. Dat zou wat mij betreft veel vaker mogen gebeuren."

Wie nu door Appeltern wandelt of fietst, ziet behalve de opgeknapte speeltuin ook her en der bloemrijke zitjes, nieuwe informatiepanelen voor wandelroutes en een buurtmoestuin. Allemaal het resultaat van burgerinitiatief. ,,Op het moment dat koning Willem-Alexander de troon besteeg, was het hier heel anders. Het dorp liep leeg. Er zat geen energie meer in'', zegt Hijmans.

Net als in andere dorpen van de gemeente West Maas en Waal werd een dorpsplatform opgericht. Actieve inwoners staken de handen uit de mouwen om hun dorpje tot een fijnere woonplaats te maken. In dat kader zijn ook de banden met de buurdorpen aangehaald. Maar alleen met de dorpen aan de Gelderse kant van de Maas.

Het werpt automatisch de vraag op hoe de Appelterners aankijken tegen een brug over de rivier. De discussie over een vaste oeververbinding tussen Megen en Appeltern steekt met regelmaat de kop op. Dit voorjaar nog liet Rijkswaterstaat weten dat een nieuwe snelweg tussen knooppunt Paalgraven en de Waalbrug bij Tiel als mogelijkheid werd bestudeerd om de verkeersdruk van de A2 te halen. Een optie die verkeerswethouder Ans Mol van West Maas en Waal toejuichte. Haar gemeente zou dan eindelijk een stabiele ontsluiting naar het zuiden krijgen.

Oprisping

Opnieuw bleek de brug bij Megen niet meer dan een oprisping. Rijkswaterstaat heeft deze optie inmiddels weer afgeserveerd. Tot opluchting van het dorpsplatform Appeltern. ,,We zouden net als Niftrik onder een drukke brug belanden'', voorspelt Hijmans. Mulders vult aan: ,,Zo'n brug wordt aangelegd voor het doorgaande verkeer, niet voor ons dorpje. Wij zitten zo dicht bij het water, dat we kilometers om moeten rijden om op die hoge brug te komen."

Geen brug dus. Maar wat dan wel? ,,Die pont moet gratis of zo goed als gratis worden. In ieder geval voor de inwoners van Appeltern en Megen'', vindt Mulders. Dat de Maasveren moeite hebben om met de huidige prijzen het hoofd boven water te houden, komt door het gebrek aan overheidssteun, weet Hijmans. ,,Ik snap niet dat Oss en Brabant deze veren niet stevig subsidiëren. Het is niet alleen in ons belang dat de drempel wordt verlaagd. De stad Oss ligt hier maar acht kilometer vandaan. Ik denk dat er veel meer mensen in Oss zouden winkelen als ze minder geld kwijt waren aan de pont."