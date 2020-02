Appende snorfietser botst tegen lantaarnpaal en raakt gewond in Oss

Rechtbank maakt vier dagen vrij voor proces tegen drie verdachten terreurcam­pag­ne Oss

16:36 DEN BOSCH/OSS - Ze worden verdacht van meerdere pogingen tot moord en verschillende brandstichtingen bij woningen en in auto's in met name Oss. Het proces tegen drie mannen die volgens justitie verantwoordelijk zijn voor een ware terreurcampagne in 2018 zal minimaal drie dagen in beslag nemen. De rechtbank Oost-Brabant plant een vierde zittingsdag voor de zekerheid.