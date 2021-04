Aprilletje zoet geeft Oss en omgeving een witte hoed

Aprilletje zoet geeft nog weleens een witte hoed. In dit geval in de streken die wat verder van de Nederlandse kust af liggen. De sneeuw zorgde her en der voor overlast in het verkeer. De strooiploegen van de gemeente Oss bleven echter op hun post. ,,Zolang het niet vriest valt het mee met de gladheid. Het smelt vanzelf snel weg", verklaart Sjaak van der Loop, de gemeentelijke coördinator gladheidsbestrijding.

En dus was haast geboden voor degenen die nog zin hadden in sneeuwpret in de lente. Her en der kwamen de sleeën weer tevoorschijn. Het dunne laagje sneeuw smolt in de loop van de ochtend al rap weg.