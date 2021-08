Arbeidsmigranten bij Naaldhof krijgen voetpad langs Docfalaan naar stad

Het recreatieterrein achter hotel De Naaldhof is de afgelopen jaren helemaal ingericht op de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo’n zeshonderd vooral Oost-Europese werknemers wonen er in tweehonderd stacaravans en chalets. Ze beschikken over een eigen Poolse supermarkt en andere voorzieningen zoals een wasserette. Desondanks kiezen veel bewoners ervoor om in hun vrije tijd naar het centrum van de stad te gaan. Velen gaan te voet over de Docfalaan, de meest gerichte route. Die is daar niet op ingericht. De weg ligt grotendeels in het buitengebied, is slecht verlicht en kent geen trottoir.

Soort natuurwandelpad

Wijkraad Oss-Zuid dringt al langer aan op maatregelen om de veiligheid van de voetgangers op de Docfalaan te verbeteren. ,,We zien al veel langer dat de voetgangers op de weg tot gevaarlijke situaties leiden, met name ook in de wintermaanden als het vroeg donker is", verklaart Koos Keen, voorzitter van de wijkraad. ,,We hebben dit aangekaart bij het gemeentebestuur en die vroegen ons om een formeel verzoek in te dienen voor de aanleg van een voetpad. Het wordt een soort natuurwandelpad, waar uiteraard ook andere voetgangers gebruik van kunnen maken.”

Niet ten koste van bosrand

Het aan te leggen pad loopt over een lengte van twee kilometer van de Naaldhof naar de Julianasingel, parallel aan de Docfalaan. Volgens een gemeentewoordvoerder is er voldoende ruimte in de berm voor een pad van 1,20 meter breed en gaat de aanleg niet ten koste van de bosrand. ,,Er zal op de meeste plekken een grasstrook tussen de rijbaan en het voetpad overblijven. Het uitgangspunt is om dit pad op en landelijke manier uit te voeren dus zal het geen rechte lijn zijn. Het pad zal om de enkele bomen slingeren die in het tracé staan.” Omdat het pad wordt uitgevoerd als halfverharding past het in de bosrijke omgeving.

Wanneer het voetpad wordt aangelegd is niet duidelijk. De gemeente heeft deze week voor zichzelf een omgevingsvergunning aangevraagd. Als daar geen negatieve reacties op komen, kan de aanleg dit najaar van start gaan.