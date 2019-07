Arie den Dekker loopt boos weg uit rechtszaal: ‘Ik ben wanhopig, helemaal op’

Het verhaal van Den Dekker is bekend: hij is al tien maanden dakloos, nadat zijn huis door criminelen in brand werd gestoken. Voor zijn eigen veiligheid en die van omstanders werd hem daarna een gebiedsverbod voor de hele gemeente Oss opgelegd. Dat verbod werd in april ingetrokken, maar Den Dekker vond geen vervangende woonruimte in Oss. Een hem aangeboden huis in Enschede weigerde hij, omdat hij dan ook een psychiatrisch onderzoek zou moeten ondergaan.