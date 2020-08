Arie zal me nooit meer bellen

,,Godverdomme Peter, nou zit ik in het gekkenhuis. Ja echt. Ze hebben me weer achterna gezeten, met vier auto's deze keer. Maar de politie gelooft me niet. Ze zeggen dat ik last heb van achter..., achter...waan of zoiets. Heb net de psychiater gesproken. Na tien minuten was hij alweer weg. Ik ga natuurlijk niet blijven in deze maffenkiet. Er zitten hier alleen maar koekwauzen. Het is net een gevangenis.”