Arjen Lubach kiest opnieuw voor Oss bij try-out voorstelling

Video ‘Reünie' van tientallen windhonden in Oss: 'Ze krijgen vertrouwen in mensen terug’

18 september OSS - Stichting Greyhound in Nood Nederland hield zaterdag haar jaarlijkse reünie bij de Geffense Plas. Ook Diana van Engelen - van der Hoeven uit Heesch was er bij - heel even. Lola en Flow zijn nog te getraumatiseerd. ,,Ze hebben een vreselijk leven gehad.”