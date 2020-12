Armeniër ‘bewaarde’ bijna kilo speed in woning Geffen: ‘Ik ben onschuldig’

UPDATE Doodgescho­ten man in Uden is 53-jarige kickboks­trai­ner Stef Muller, schutter nog niet gepakt

1 september UDEN - De man die zondagavond op de Batenburglaan in Uden werd doodgeschoten is de 53-jarige kickbokstrainer Stef Muller. Muller woonde officieel in Tilburg, maar is vooral bekend in Mariahout en omgeving waar hij vandaan komt. De schutter is nog altijd niet gepakt.