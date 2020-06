Arnhemse oplichter troggelde bedrijven uit Oss en Uden gereedschap af

De Arnhemse verdachte werkte in juni 2018 samen met een 36-jarige Ossenaar. Die deed zich voor als de vertegenwoordiger van een Rosmalens bouwbedrijfje, dat zogenaamd in handen was van de Arnhemmer. De Ossenaar haalde voor dit nepbedrijf bestellingen op bij een technische groothandel. Rechter P. Appelhof vroeg de verdachte wat hij met het gereedschap had gedaan. ,,Dat heb ik verkocht. Ik was zwaar verslaafd in die periode."