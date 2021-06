Arrestatieteam en FIOD vallen loods in Zeeland binnen

BD 250 Tradities houden goed stand bij Stadsher­berg De Keurvorst in Ravenstein

11:00 Al eeuwen is Stadsherberg De Keurvorst een begrip in Ravenstein. Van alles heeft zich op de centrale ontmoetingsplek afgespeeld. Sinds de overname door Anneke en Jan van den Berg in 1978 is de onderneming nog altijd in familiehanden.