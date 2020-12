Arrestatieteam trapt balkondeur in en haalt man uit woning in Oss

Heel Bernheze helpt voor mondkapjes minima

30 december HEESCH - De actie voor 1.500 gratis mondkapjes voor minima in Bernheze is één groot succes geworden. Velen hielpen snel mee, benadrukt wethouder Rien Wijdeven: ,,Echt heel mooi hoe de gemeenschap en het bedrijfsleven dit opgepakt hebben. Een hoogtepunt in dit coronajaar.’’