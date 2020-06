Arrestatieteam valt huis van Ossenaar (19) binnen op verdenking verboden wapenbezit

Osse dief krijgt nog één kans en moet naar afkickkli­niek: ‘Grijp die met beide handen aan’

10:24 OSS - Een 45-jarige Osse dief krijgt 'één keer de mogelijkheid om aan zichzelf te werken'. Hij hoeft niet terug naar de gevangenis, als hij zich laat opnemen in een afkickkliniek. Politierechter A. de Kryger was daarbij glashelder: ,,Grijp die kans met beide handen aan, want die komt waarschijnlijk niet nog een keer."