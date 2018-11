Asbest gedumpt in buitengebied Macharen

Het waterschap schakelde meteen een gespecialiseerd bedrijf in, dat de platen woensdag opruimde. Dit moest door experts gebeuren, omdat er ook kapotte platen tussen konden zitten, aldus de woordvoerder. In dat geval kunnen er asbestvezels vrijkomen, die kanker kunnen veroorzaken.



Volgens de woordvoerder is het de eerste keer dat asbest in zo'n hoeveelheid is gedumpt. ,,We hebben eerder wel asbest aangetroffen, maar dan ging het om een paar stukken, niet in deze omvang.” Tussen de asbesthoudende platen zaten ook enkele lichtdoorlatende platen waar geen asbest in zat.



De Omgevingsdienst Brabant Noord onderzoekt de zaak en de herkomst van de platen, en roept getuigen op zich te melden.