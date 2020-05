Asbest in raadhuis Ravenstein kost gemeente bijna half miljoen: ‘Zure tegenvaller’

LIVE TWITTER Justitie: alle opgepakte leden familie R. moeten vast blijven zitten

12:23 DEN BOSCH - Justitie wil alle vastzittende verdachten van de Osse woonwagen familie R. in voorlopige hechtenis houden. Dat blijkt woensdagmorgen bij een tussentijdse zitting in de rechtbank van Den Bosch. Verslaggever René van der Lee is aanwezig bij de zaak en doet verslag via Twitter.