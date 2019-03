Asfaltfrees maakt van Graafsebaan weer even Oude Rijksweg

Ziekenhuis Tilburg klaar voor rantsoen, nu de patiënt nog

10:59 TILBURG - Patiënten die onnodig in het ziekenhuis liggen, behandelingen die standaard worden gegeven, ook als ze eigenlijk nutteloos zijn. Het kan echt niet meer, zegt bestuursvoorzitter Bart Berden van het ETZ in Tilburg. Het geld klotst niet over de plinten, er is gebrek aan zorgpersoneel. In navolging van Bernhoven in Uden zet ook ETZ zichzelf op rantsoen.