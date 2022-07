Asielzoekers krijgen kleurrijk kunstwerk op grijze muur van belastingkantoor

,,We hebben hier een paar workshops gedaan met graffiti”, legt kunstenaar Bart de Ruijter uit. ,,Voor sommige kinderen was het de eerste keer dat ze van hun slaapkamer kwamen. Nu hebben ze in elk geval één positieve ervaring uit Nederland waar ze elke dag naar kunnen kijken. Dat geeft een goed gevoel. Daarom ben ik aan de praat geraakt met Thuis in Oss en is het idee voor dit kunstwerk ontstaan.”