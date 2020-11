Auto belandt in greppel Oss, twee personen gewond

Fietser gewond na botsing met auto op Macharense­weg in Oss

19 november OSS - Op de Macharenseweg in Oss is donderdag in de namiddag een fietser aangereden. Het slachtoffer kwam rond 16.45 uur in botsing met een auto, kwam ten val en raakte daarbij gewond. De fietser is per brancard de ambulance in getild.