Auto belandt in sloot bij ongeluk in Herpen

15:05 VEGHEL/GEFFEN - Terwijl we met z'n allen steeds meer vega en verantwoord eten, blijft carnaval een moddervet volksfeest. Waar het bier per fust en de mayonaise per liter wordt weggetikt. ,,Historisch gezien is het logisch dat we juist tijdens carnaval zoveel frikandellen eten.”