Auto belandt in sloot na botsing op A50 bij Schaijk

21 september HEESCH - Parfumerie Pour Vous Van der Doelen in Heesch is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw het doelwit geweest van inbrekers. Eigenaar Ramon van der Doelen is blij dat hij ‘te laat arriveerde’.